إقالة مدرب وادي دجلة عقب الهزيمة أمام بتروجيت

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة وادي دجلة برئاسة ماجد سامى، توجيه الشكر للكرواتي إيجور توليتش المدير الفني للفريق، وذلك عقب مباراة الفريق أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين مرحلة الصعود .

يأتي ذلك بعد الخسارة التى من بتروجت بثلاثية مقابل هدف وتجمد رصيده عند ٤٥ نقطة وضياع حلمه نحو المنافسة علي الصعود للأضواء من جديد .

ويستعد فريق وادي دجلة لمواجهة راية، وتقام المباراة يوم 7 مايو القادم في تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً، على ستاد السلام، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من دورى المحترفين مرحلة الصعود .

الجهاز الفني لفريق وادي دجلة

على جانب آخر، عقد ماجد سامى رئيس مجلس إدارة وادى دجلة، إجتماعاً بالجهاز الفني واللاعبين، عقب انتهاء مباراتهم أمام بتروجيت، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لمرحلة الصعود بدورى المحترفين .

وهاجم ماجد سامى هجوما اللاعبين عقب ضياع الفوز، متهما إياهم بالإستهتار وعدم المسئولية لاسيما وأن نقاط المباراة كانت ستؤدى لإحتلال الفريق المركز الثالث بالمسابقة والدخول في المنافسة التى تؤهله للعودة لدورى الأضواء من جديد .

وأكد رئيس وادى دجلة للاعبين أنه لم يرى الجدية والرجولة في أداء البعض وأن هناك بعض اللاعبين لا يستحقوا الإستمرار مع الفريق في ظل اللعب بلا مبالاة وعدم الرغبة في الصعود للأضواء من جديد.

وأشار إلى ان الحساب سيكون عسير في نهاية الدورى حال الفشل في عدم التأهل للممتاز خاصة وأن الإدارة توفر كافة الأمور المادية للاعبين .

مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفين مرحلة الصعود :

حرس الحدود × القناة السكة الحديد × بتروجيت وادي دجلة × راية لافيينا × طنطا‏ بروكسي × غزل المحلة

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الثامنة :