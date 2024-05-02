الامارات | الهاملي: دورة الألعاب الخليجية للشباب «الإمارات 2024» قدمت العديد من النماذج المُلهمة للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن الإنجاز الكبير الذي حققه المنتخب البارالمبي في الألعاب الخليجية، هو ثمرة اهتمام ودعم قيادتنا الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، وأن الدورة قدمت العديد من النماذج المُلهمة للشباب.

وقال في تصريح صحافي: «إنجازات رياضة أصحاب الهمم الإماراتية معروفة عالمياً، وعززت موقعها على الساحة الخليجية، بعد أن تصدرت الإمارات الدول العربية في الألعاب البارالمبية الآسيوية الأخيرة».

وأضاف: «نحن فخورون بهذا النجاح، الذي يعزز الإنجازات السابقة التي سبق أن حققها أصحاب الهمم في مختلف الاستحقاقات الدولية والقارية».

وشدد الهاملي في تصريح صحافي على أهمية الدورة في إعداد رياضيين للمستقبل، وإكسابهم خبرة المنافسات، والارتقاء بمستوياتهم الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن أهمية الدورة تبرز في كونها شكلت أول مشاركة رسمية للعديد من اللاعبين.