موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب استاد برج العرب بمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي سموحة والزمالك ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بحثاً عن مواصلة إنتصاراته المحلية والأفريقية خاصة وانها البروفة الأخيرة للفريق قبل خوض نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة التركيز واللعب بجديه للحصول على الثلاث نقاط واستمرار الزحف نحو المراكز المتقدمه خاصة أن الأبيض يحتل المركز الثاني عشر برصيد ٢٤ نقطه.

على الجانب الآخر يأمل أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد إنتصارين أمام بلدية المحلة برباعية والمقاولون بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويحتل فريق سموحة المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 28 نقطة جمعها بعد 19 مباراة.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكطة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

تنقل مباراة الزمالك أمام سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.