كيشو يهزم بطل بلغاريا ويتأهل لثمن نهائي بطولة العالم للمصارعة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلى دور ثمن النهائي بالبطولة العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة حاليا في مدينة اسطنبول بتركيا.

وحقق كيشو فوزا صعبا على نظيره بطل بلغاريا بنتيجة 9-8 ليواصل مشواره بالبطولة نحو سعيه للتأهل لأولمبياد باريس.

و يواجه كيشو اليوم بطل مولدوفا في ثمن النهائي حيث تقام مباريات وزن 67 كجم على مدار اليوم.

وكانت قرعه البطولة قد اسفرت عن وقوع بطلنا محمد إبراهيم كيشو في مواجهة بطل بلغاري في دور ال 32 ، بينما تواجه سمر حمزة بطلة منغوليا في دور ال16.

وتنطلق منافسات المصارعة الرومانية غدا الخميس بينما تنطلق منافسات المصارعة النسائية بعد غد الجمعة.

وكان فراعنة المصارعة قد حجزوا حتى الآن 10 بطاقات إلى أولمبياد باريس منها 5 بطاقات في المصارعة الرومانية عن طريق كل من: مؤمن صبري ومحمود عبدالستار ومحمد متولي ومحمد جبران وبطاقة في المصارعة النسائية عن طريق اللاعبة ندى مدني.

بجانب 4 بطاقات في المصارعة الحرة عن طريق كل من: جمال عبدالناصر وعمرو حسين و مصطفى علي وضياء الدين كمال

وتأهل البطل عبداللطيف منيع لباريس بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم اللي أقيمت في صربيا.