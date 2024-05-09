هدف الاهلي.. فشل صن داونز في مفاوضات تجديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية، جنوب إفريقية، اليوم الخميس، عن وجود مأزق بين ماميلودي صنداونز ولاعب خط الوسط تيبوهو موكوينا بشأن تمديد العقد الجديد.

وحسبما ذكرت شبكة “SABC Sport” الجنوب أفريقية، أن المناقشات بين صن داونز وموكوينا، وصلت إلى طريق مسدود ولم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن.

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وأضافت الشبكة، أن هناك تكهنات واسعة النطاق حول الاهتمام باللاعب من فرق من أوروبا وشمال إفريقيا ودول الخليج.

وانضم موكوينا إلى البرازيليين في يناير 2022 قادمًا من منافسه سوبرسبورت يونايتد ويظل متعاقدًا مع النادي حتى يونيو 2026 بما في ذلك الخيارات.

الجدير بالذكر أن هناك تقارير أفادت أن النادي الاهلي يرغب في الإطاحة بنجمه المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، من أجل التعاقد مع تيبوهو موكوينا.

وذكرت صحيفة “كيك أوف” الجنوب إفريقية، فإن القلعة الحمراء ترغب في التعاقد مع تيبوهو موكوينا لاعب نادي ماميلودي صن داونز، بدءً من الموسم المقبل، لتدعيم مركز الوسط.