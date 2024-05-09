فاطمة عمر: ميدالية سيدني الذهبية كانت حلم العمر بالنسبة لي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت فاطمة عمر لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، وأسطورة الدورات الأولمبية، أن حصدها للميدالية الذهبية في بطولة سيدني عام 2000، كانت حلم العمر بالنسبة لها.

وقالت فاطمة عمر خلال تصريحات في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك: "خضت بطولة أوروبا المفتوحة، وقمت بعمل رائع وحصلت على ذهبية في تلك البطولة".

وأكدت: "ميدالية بطولة سيدني 2000 هي حلم العمر بالنسبة لي، كان من أحلامي أن ألعب فث الأولمبياد، وحققت وقتها ميدالية افتخر بها طوال تاريخي".

وواصلت: "تعرضت لحادث سير قوي وكنت لا أستطيع أن أتحرك، لكن كابتن علي السعدني تواصل معي وقتها، وقال لي أني يجب أن ألعب بطولة سيدني".

يذكر أن فاطمة عمر أعلنت اعتزالها اللعب بعد مسيرة استمرت 31 سنة فى رياضة رفع الاثقال، حيث حققت رقما قياسيا بفوزها بـ 6 ميداليات فى البارالمبياد.

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيًا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.