"نجتمع في بيتنا الكبير النادي الأهلي".. شوبير يستعيد الذكريات مع طاهر أبو زيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استعاد الإعلامي، أحمد شوبير، ذكريات تواجده في النادي الأهلي مع بعض من لاعبي الفريق القدامى.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة تجمعه مع بعض من لاعب الأهلي القدامى، وعلق: "زملاء العمر في النادي الأهلي بقيادة العظيم والأب الروحي الكابتن عمرو أبو المجد والنجم طاهر أبو زيد والكباتن ماهر عبد الغفار وخالد الجندي وعلي سامى وعصام رياض ومحسن حسن وحمدي الحديدي وجمال فوزي وهشام مجاهد وسامي حكيم ورضا شبكة وطارق عبد الحميد وكيمي.

واختتم: "كالعادة نجتمع في بيتنا الكبير النادي الأهلي لاستعادة أجمل وأحلى الذكريات".

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