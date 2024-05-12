شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع نهضة بركان الليلة.. كتيبة الزمالك تقص شريط تحديات مايو الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لنادى الزمالك، اليوم الأحد، قيادة الفارس الأبيض لخوض عدة مباريات مهمة على الصعيد المحلى والقارى حتى نهاية شهر مايو الجاري.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد، فيما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي الأحد 19 من الشهر ذاته فى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وسبق والتقى الفريقان من قبل في المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019، وحسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الإياب والذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة في تاريخه عام 2019، فيما فاز الفريق المغربي باللقب مرتان في عامي 2020 و 2022.



أجندة مباريات الزمالك

1- نهضة بركان المغربى & الزمالك .. الأحد 12 مايو 10 مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

2- الزمالك & نهضة بركان ..الأحد 19 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولى.

3 الزمالك & مودرن فيوتشر..الخميس 23 مايو 6 مساء - الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى

4- الزمالك & الاتحاد السكندرى الاثنين 27 مايو 6 مساء الجولة الخامسة والعشرين بالدورى.