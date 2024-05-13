عبدالجليل: شحاتة ودونجا الأفضل في الزمالك أمام نهضة بركان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد شحاتة ودونجا ثنائي فريق الزمالك قدموا مباراة جيدة، والأخير كان أفضل في الشوط الثاني، أما نهضة بركان المغربي مشيرًا إلى أن حمزة المثلوثي لاعب جيد وقدم مستوى قوي في لقاء نهضة بركان المغربي.

وحقق فريق نهضة بركان المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف على الزمالك، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، في الملعب البلدي ببركان في إطار ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023 - 2024.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تحفيز لاعبي الزمالك لبعضهم في الشوط الثاني أمر إيجابي جدًا، وساهم في عودة الفريق للمسار الصحيح، وهذه المواقف تكررت معنا كثيرا في النادي الأهلي تحديدًا، وخلال وجود الانجليزي هاريس، ومع الراحل محمود الجوهري في منتخب مصر".

وأضاف: "الزمالك من الممكن أن يعتمد على نداي أو أحمد حمدي في مركز الجناح خلال لقاء الإياب، والأمور ستكون افضل بكثير في الاياب".

وتابع: "مصطفى شلبي لو كان جاهز الافضل البدء به حتى لو يلعب الشوط الاول من اجل حسم الفوز، مع امكانية استبداله في الشوط الثاني".

وأكد: "سيف الجزيري ودونجا وزيزو واحمد حمدي كانوا من نجوم الزمالك امام نهضة بركان المغربي، ودونجا وشحاتة قدموا مستوى قوي دفاعيا، واحمد حمدي سيكون له دور كبير في لقاء الاياب".

وأشار إلى أن حسام عبدالمجيد مطالب بالتركيز بشكل قوي خلال المباراة المقبلة، وركلة الجزاء التي ارتكبها في اللقاء لا يفعلها لاعب ناشئ، ولابد أن يدرك جيدًا أنه يلعب لنادي كبير.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ومن المقرر أن تجرى مباراة العودة لنهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.