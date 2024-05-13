الحسم بالقاهرة.. الزمالك يخسر ذهابًا أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام نظيره نهضة بركان خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتقدم فريق نهضة بركان بعد مرور 13 دقيقة عن طريق ركلة جزاء سددها لاعبه إيسوفو دايو قبل أن يعزز تقدمه بهدف سجله لاعبه عادل طاهف بالدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.

وقلصّ سيف الجزيري النتيجة بهدف لصالح الزمالك بالدقيقة 46 لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الزمالك نظيره نهضة بركان يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة في ذهاب

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى " زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله " نيمار" و يوسف أوباما وترافيس موتيابا وإبراهيما نداي وناصر منسي.

وبدأ نهضة بركان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني.

خط الدفاع: إيسوفو دايو - عبد الحق عسال - عادل تاحيف - حمزة الموساوي.

خط الوسط: ياسين لبحيري - أيوب خيري - محمد المرابيط.

خط الهجوم: يوسف الفحلي - يوسف مهري - بول ياسين.