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نيمار يدعم منتخب البرازيل استعدادًا لخوض أولى منافسات بطولة كوبا أمريكا (صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - قام البرازيلي داسيلفا لاعب فريق الهلال السعودي بزيارة الى معسكر منتخب بلاده لتقديم الدعم لزملائه، استعدادًا لخوض البرازيل أولى منافسات بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية.


وزار نيمار بعثة المنتخب البرازيلي في مقرها بمدينة لوس أنجلوس، كما حضر تدريبات السامبا، والتقط العديد من الصور مع اللاعبين.
واستغل نيمار وجوده في مقر تدريبات منتخب بلاده، وأدى عدد من التدريبات اللياقية وتمارين الجري منفردًا.


ويغيب نيمار عن المشاركة مع المنتخب البرازيلي في النسخة الحالية من كوبا أمريكا بسبب قطع في الرباط الصليبي، والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويفتتح منتخب البرازيل مشواره في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024)، المقامة حاليا بالولايات المتحدة، بمواجهة منتخب كوستاريكا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو 2024.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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