كواليس مران الاسماعيلى استعدادا لملاقاة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى استعداداته لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضه العسكرى ضمن مواجهات الدورى الممتاز تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة ايهاب جلال المدير الفنى والجهاز المعاون على الملعب الرئيسي لاستاد الاسماعيليه بمشاركة جميع اللاعبين.

واشتمل المران على الجانبين البدنى والتكتيكى وسط حماس من اللاعبين واصرار على تحقيق الفوز فى لقاء الغد.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.



وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزي

خط الدفاع: محمد عمار، حاتم سكر، حمدي النقاز، عبدالكريم مصطفى، محمد دسوقي

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، عمر الساعي، بشار أشرف، محمد مخلوف، محمد حسن، محمد عبدالسميع، عبدالرحمن مجدي، مروان حمدي، عبدالرحمن الدح، إيريك تراوري.

الهجوم: نادر فرج، باسم مرسي.