"بكاء إكرامي وشهداء بورسعيد وهدف الحاوي".. مشاهد من مباراتي الأهلي والترجي 2012

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي، في العاشرة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويعيد هذا اللقاء الأذهان، إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الثنائي 2012، اللقب السابع للأهلي، وأقيم لقاء الذهاب آنذاك، على ملعب ستاد برج العرب، بحضور 25 ألف متفرج، وسط حزن وحماس وشغف، بعد حادثة شهداء بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 مشجع من جماهير الأحمر.

ووضع حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيلا مفاجئا، بعودة محمد أبو تريكة بعد غياب شهرين للإيقاف ووجود أحمد شديد قناوي على مقاعد البدلاء، وفشل الأهلي في التسجيل خلال الشوط الأول وأهدر العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني سجل الترجي الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، أجرى البدري عدة تغييرات، بنزول وليد سليمان وخروج حسام غالي، ومشاركة سيد حمدي وعماد متعب، وعلى الرغم من تألق بن شريفية حارس مرمى الترجي، تمكن حمدي من تسجيل التعادل للأهلي في الدقيقة 88.

وخلال لقاء العودة في رادس، سجل وليد سليمان "الحاوي"، أحد أغلى أهدافه، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويتوج الأهلي بطلا بمجموع المباراتين 3-2.

وقال إكرامي عن المباراتين في تصريحات عبر برنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "تعرضت للتشريح من جماهير الأهلي لمدة 12 يوما قبل مباراة العودة، وبكيت لأول مرة في حياتي في مباراة العودة بعد الفوز بالمباراة وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في تونس، كنت "بغل" في التدريبات حتى انسى ما حدث من الجماهير بعد مباراة الذهاب".

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