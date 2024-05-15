قناة مجانية تنقل مبارة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في الثامنة مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتنقل قناة تايم سبورت الأرضية، مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مجانا.

وانتهت مباراة الذهاب بين نهضة بركان المغربي والزمالك، في المغرب، بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد.

ويمكن ضبط القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قناة تايم سبورت الأرضية، من خلال الفيديو التالي:



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