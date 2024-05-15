"نفسي من زمان".. وعد من إمام عاشور لجماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وعد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جماهير النادي ببذل كل الجهد للفوز باللقب الإفريقي، قبل مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إمام في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي: "أنا نفسي من زمان ألعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو أحصل على أفريقيا، وأنا أول واحد هعمل كل حاجه عشان نفوز البطولة، يمكن في لاعبين كثيرة حصلوا على اللقب، لكنها أول بطولة لي، وستكون مختلفة بالنسبة لي".

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