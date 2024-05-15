"عودة الشناوي وديانج".. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي المسافرة لتونس لمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية التي ستغادر إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بتونس.

وتشهد قائمة الأهلي تواجد الثنائي محمد الشناوي وأليو ديانج، للمرة الأولى منذ عدة أشهر، بعد التخلص من الإصابة التي لحقت بهم.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، علي معلول، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، رضا سليم، كريم وليد "نيدفيد"، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، بيرسي تاو وكريم فؤاد.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، أنتوني موديست ومحمود كهربا.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".