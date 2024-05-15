طبيب الزمالك: نقوم بمجهود مكثف لتجهيز مصطفى شلبي للحاق بمباراة نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة مصطفى شلبي لاعب وسط الفريق للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل تدريجي، مشيراً إلى قيام الجهاز الطبي بالفريق ببذل مجهودات مكثفة، لتجهيزه للمشاركة في نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل الموافق 18 مايو الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.

وقال أسامة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "مصطفى شلبي يسير بشكل جيد في البرنامج التأهيلي الخاص به، للتخلص من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها، وتجهيزه للمشاركة في الفريق".

وأضاف: "شلبي بدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي، بجانب قيامه ببعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم للتجهيز بشكل مناسب للفترة المقبلة".

واختتم أسامة تصريحاته: "الجهاز الطبي بالفريق يقوم بمجهود مكثف، لتجهيز الاعب للمشاركة بشكل مناسب في الفترة المقبل".

ويذكر أن الزمالك تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، يوم الأحد الماضي، على الملعب "البلدي ببركان".

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