شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي الترجي بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والترجي بإستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ويُدير المباراة ، مصطفى غربال، ويعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

ويضم تشكيل الأهلي، للمباراة كلاً من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

فيما جاء تشكيل الترجي كالتالي :

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي، ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجر أهولو، غيلان الشعلالي، حسام تقا.

خط الهجوم: يان ساس، حسام غشة، رودريجو رودريجيز.

فيما تضم دكة بدلاء الترجي ، كلاً من : معز بن شريفية، رائد بوشنيبة، هاني عمامو، زكريا العايب، أسامة بوقرة، كيبا سو، أونوتشي أوجبيلو، أندري بوكيا، محمد علي بن حمودة.