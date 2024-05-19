شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تنهى هيمنة نور الشربينى على بطولة العالم للاسكواش لـ5 نسخ متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، هيمنة نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً على بطولة العالم للاسكواش، بعد تتويجها بالنسخة التي تقام فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نوران جوهر على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1.

وحصدت نور الشربيني 7 ألقاب سابقة ببطولة العالم من بينهم 5 نسخ على التوالي، جاءت كالتالي:

1ـ 2015 نور الشربيني (مصر)

2ـ 2016 نور الشربيني (مصر)

3ـ 2018-2019 نور الشربيني (مصر)

4ـ 2019-2020 نور الشربيني (مصر)

5ـ 2020-2021 نور الشربيني (مصر)

6ـ 2021-2022 نور الشربيني (مصر)

7ـ 2022-2023 نور الشربيني (مصر)

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع نظيره البيروفي دييجو إلياس في منافسات الرجال بعد قليل.

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ 82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منهم نور الشربيني نصيب الأسد بـ 7 ألقاب كاملة.



الاستراحه



الحضور



الوزير يتابع



مباراه النهائي



نهائي الاسكواش



نهائي البطولة



نهائي



نور



نور الشربيني



نوران



نوران بالمباراه



نوران تتابع



نوران جوهر