اخبار الرياضه

فراس البريكان يخطف الأنظار في مباراة الأهلي وأبها

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - خطف فراس البريكان الأنظار خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي وأبها المقامة الآن على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل ، لحساب الجولة 32 من دوري روشن.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، ثم صنع الهدف الثاني للراقي والذي جاء بأقدام زياد مبارك الجهني في اللحظات الأخيرة من نصف اللقاء الأول.

وحقق البريكان رقم خيالي لصبح أكثر لاعب محلي ساهم بـأهداف في الدوري السعودي منذ موسم 2020/21 بواقع 63 مساهمة تهديفية بفارق 16 مساهمة عن اقرب منافس له.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ابيانيز - عبدالباسط الهندي - ديميرال - سعد بالعبيد

الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسيه - بوبي فيرمينو

الهجوم: سيمحان - رياض محرز - فراس البريكان 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا