خلال مباراة الأهلي والترجي.. شوبير يكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة على معلول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن التشخيص المبدئي الخاص بإصابة علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والت يتعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء السبت على ملعب حمادة العقربي.

وخلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مساء السبت، أكد شوبير أن علي معلول "تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الترجي الرياضي التونسي، وسيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من أجل حسم موقفه النهائي من لقاء الإياب في القاهرة".

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام الترجي التونسي، بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد حمادة العقربي أمس السبت.

ويحتاج الأهلي للانتصار في لقاء الإياب أمام نادي الترجي بنتيجة هدف نظيف، وذلك من أجل حصد لقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا.