أرقام توني كروس مع ريال مدريد بعد إعلان اعتزاله

أعلن الألماني توني كروس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، اعتزاله اللعب بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء.

وكشف توني كروس، أنه قرر تعليق حذائه، بعد مشاركته مع المانشافت في يورو 2024 على أرض ألمانيا.

وكان توني كروس صاحب الـ 34 عامًا، قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2014.

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وشارك توني كروس مع فريق ريال مدريد، في 463 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 28 هدف، وصنع 98 آخرين.

وحصد كروس مع ريال مدريد، 22 بطولة خلال مسيرته مع الفريق منذ عام 2014، 4 في دوري أبطال أوروبا، و5 كأس العالم للأندية، والدوري الإسباني 4 مرات، و4 كأس السوبر الأوروبي، وكأس إسبانيا، و4 كأس السوبر الإسباني.

جدير بالذكر الملكي استطاع أن يتوج بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي بشكل رسمي قبل انتهاء جولاته.