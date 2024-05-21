هل ينضم صلاح إلى معسكر منتخب مصر المقبل؟.. وزير الرياضة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام إلى معسكر منتخب الفراعنة المقبل.

وقال صبحي في تصريحات إذاعية: "نادي ليفربول الإنجليزي أخطر اتحاد الكرة، بوجود محمد صلاح في معسكر منتخب مصر المقبل".

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، معسكرا في أواخر شهر مايو الحالي، استعداداً لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026.

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