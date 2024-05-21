أزمة الشيبي والتحكيم.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع جمال علام

محمد اسماعيل - القاهرة - اجتمع اليوم الثلاثاء، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة داخل مقر القلعة الحمراء.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الاجتماع شهد الحديث عن الترتيبات النهائية لمباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والأمور الخاصة بخصوص كبار الزوار في المقصورة.

وأوضح المصدر أنه تم الحديث حول أزمة الشيبي والتحكيم، ووعد جمال علام بأن اتحاد الكرة سوف يبحث كل مطالب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويلاقي الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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