شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يحصد برونزية دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سبورتنج لكرة اليد بالميدالية البرونزية لدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 22 /20 فى ثانى مواجهات بلاى أوف تحديد البرونزية.

ويتنافس حاليا فريقا الأهلى والزمالك على لقب المنافسة فى ثان مواجهات بلاى أوف النهائى لتحديد البطل، وفى حال فوز الزمالك سيتم اللجوء لمباراة فاصلة 24 مايو الجارى، فى ظل فوز الأهلى باللقاء الأول بنتيجة 26 / 25.

وأسفر الاجتماع الأمنى لبلاى أوف نهائى دورى المحترفين لكرة اليد بين الأهلى والزمالك عن السماح بحضور 50 فردا من كل ناد، و25 فردا لكل مجلس إدارة من كلا الناديين و50 فردا لاتحاد اللعبة و45 فردا للجنة المنتخبات و15 إعلاميا.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

فيما تقام مباريات دور ربع النهائى ببطولة كأس مصر للموسم المحلى 20223 / 2024 يوم 27 مايو الجارى على صعيد 4 مواجهات مهمة على 4 صالات مختلفة، لكنها فى نفس التوقيت السادسة مساءً.

ويشهد هذا الدور لقاءات بين كل من: طلائع الجيش مع البنك الأهلى والزمالك مع اتحاد الشرطة وسموحة مع هليوبوليس وسبورتنج مع أصحاب الجياد على صالة الطرف الأول فى كل مباراة.