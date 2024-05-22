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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يدرس اتحاد الكرة فى الساعات الراهنة تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بسب تضاربها مع موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

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اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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