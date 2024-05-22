شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها يدرس اتحاد الكرة فى الساعات الراهنة تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز ببطولة كأس مصر، والمقرر لها نهاية الشهر الجاري، بسب تضاربها مع موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني.

كهربا: شخصية الأهلى تظهر فى المباريات الكبرى.. والجميع على قدر المسئولية

اتحاد الكرة يستقر على تأجيل مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز بكأس مصر

5 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالدورى.. تعرف عليهم

لاعبو الأهلى يتعاهدون على حصد بطولة أفريقيا وإهدائها لعلى معلول

منتخب مصر لليوم السابع: القائمة المسربة للمعسكر المقبل غير حقيقية

حرس الحدود يهزم الترسانة 3- 2 ويعتلى صدارة دورة الترقى

أحمد حمدى لاعب الزمالك يطير لألمانيا خلال ساعات لإجراء جراحة الصليبى

روى أجواش لليوم السابع: أرحب بالحلول الودية مع الزمالك للحصول على مستحقاتى

الزمالك يتواصل مع الكاف للحصول على مكافأة الكونفدرالية