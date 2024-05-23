الامارات | رياضة محلية في صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب فريق شباب الأهلي موعدا مساء غدٍ مع فريق الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة اليد، عقب تخطي الفريقين بنجاح عقبة الدور نصف النهائي، بانتصارٍ صعب لـ «فرسان دبي» على مليحة (27-26)، وتحقيق «الملك» لانتصارٍ مستحق على الجزيرة (34-26).

استقبلت جزيرة دلما المحامل التي ستشارك في سباق مهرجان دلما التاريخي السابع للمحامل الشراعية 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي، للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، غداً، وجرى عقد اجتماع تنويري مع النواخذة تناول اللوائح والقوانين والتعليمات المتعلقة بموعد الانطلاق.

حقق قائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، تادي بوجاتشار، أمس، فوزه الخامس في أول مشاركة له في سباق «جيرو دا إيطاليا» حيث توج بلقب المرحلة الـ16 الممتدة من لاس إلى سانتا كريستينا فالجاردينا، والتي تم اختصار مسافتها إلى 118,7 كيلومتر نظراً لسوء الأحوال الجوية.

حجز فريقي النصر وشباب الأهلي مقعدهما في نهائي «كأس الإمارات» لكرة السلة، عقب تجديدهما أول من أمس، الانتصار على فريقي الوصل والشارقة في إياب الدور نصف النهائي، إذ تغلب النصر على ضيفه الوصل (91-83)، فيما فاز شباب الأهلي على مضيفه الشارقة (79-66).