الإسماعيلى يواصل الاستعداد اليوم لمواجهة البنك الأهلى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، اليوم الخميس، الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

واستعان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، بفريق سيراميكا لاستكشاف نقاط القوة والضعف في فريق البنك الأهلى، قبل المواجهة المقرر لها الاحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

ويعكف إيهاب جلال على مشاهدة مباراة سيراميكا والبنك الاهلى التي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف، من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في البنك من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور عقبة منافسه فى الجولة الجديدة من الدورى وحصد النقاط الثلاثة.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين من انتفاضة البنك الأهلى بعد الخسارة من سيراميكا، خاصة أن الخصم من الفرق التي تصارع على الهبوط والخسارة أمامهم ستدخل الفريق مرة أخرى في هذا الصراع.

ويفقد الإسماعيلى خدمات عبد الرحمن مجدى ونادر فرج أمام البنك الأهلى، بينما يستعيد خدمات محمد مخلوف ومحمد نصر بعد انتهاء إيقافهم، كما يسعى لتجهيز أحمد الشيخ ومحمد بيومى للمباراة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.