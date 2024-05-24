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تعليق صادم من شوبير على تعادل الزمالك أمام فيوتشر في الدوري المصري

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أحمد شوبير

أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر، أمس الخميس، ضمن منافسات الممتاز.

وقال شوبير خلال تصريحات فضائية:”لازم نعذر الزمالك، حسم بطولة صعبة للغاية، الكونفدرالية ليست سهلة على الإطلاق”.

وتابع:” يجب أن يعرف الزمالك أن فرصته في المنافسة على الدوري المصري أصبحت صعبة للغاية، لعب 16 مباراة، ويتواجد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ولعب مباريات أقل من بيراميدز المتصدر بـ 5 لقاءات”.

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وتعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك في مباراته القادمة ضد نظيره الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

وستقام مباراة الفارس الأبيض ضد الفريق السكندري، يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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