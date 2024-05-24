تعليق صادم من شوبير على تعادل الزمالك أمام فيوتشر في الدوري المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تعادل الزمالك أمام مودرن فيوتشر، أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير خلال تصريحات فضائية:”لازم نعذر الزمالك، حسم بطولة صعبة للغاية، الكونفدرالية ليست سهلة على الإطلاق”.

وتابع:” يجب أن يعرف الزمالك أن فرصته في المنافسة على الدوري المصري أصبحت صعبة للغاية، لعب 16 مباراة، ويتواجد في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، ولعب مباريات أقل من بيراميدز المتصدر بـ 5 لقاءات”.

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وتعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة هدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري.