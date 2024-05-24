الزمالك يقترب من حسم صفقة أشرف بن شرقي

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب مسؤولو الزمالك من حسم صفقة انضمام النجم المغربي أشرف بن شرقي إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقال الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد بن شرقي مع الريان القطري بنهاية الموسم الحالي.

وقال محمد عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية: «في اتجاه داخل نادي الزمالك منذ فترة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي،».

وأضاف: «الفترة الأولى كان هناك مشكلة في الفلوس واللاعب عقده كبير لذلك لم يتم حسم التعاقد معه، الموضوع اختلف حاليًا بعد رحيله عن نادي الريان القطري».

وواصل: «بن شرقي، له أفضلية عند مجلس إدارة نادي الزمالك عن طارق حامد وفرجاني ساسي»، مضيفًا: «بن شرقي، سيخفض من مطالبه المالية للعودة لصفوف الزمالك».

وأتم: «بن شرقي، سيكون في الزمالك في الموسم المقبل، بدعم من أحد رجال الأعمال».