شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم فى افتتاح الأسبوع الـ25 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile" ، بمباراتي فاركو مع سموحة، وانبي مع سيراميكا.

موعد مباراة فاركو وسموحة

يستضيف فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب في تمام السابعة مساء اليوم على ستاد حرس الحدود، نظيره سموحة بقيادة أحمد سامي في مواجهة قوية، ويطمح فاركو في استمرار النتائج الجيدة مؤخرا للهروب من منطقة الخطر في جدول ترتيب فرق الدوري بينما يسعى سموحة للفوز لتحسين وضعه في الجدول والاقتراب من المربع الذهبي.

ويحتل فاركو المركز الـ16 في جدول الدوري برصيد 20 نقطة، بينما يسكن سموحة المركز ال6 برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة إنبى وسيراميكا

وعلى ستاد بتروسبورت وفي السابعة مساء أيضا، يلتقي فريق انبي بقيادة سيد ياسين نظيره سيراميكا الذي يقوده فنيا ايمن الرمادي ، ويبحث الفريقان عن الفوز للاقتراب من المربع الذهبي ومناطحة الكبار.

ويحتل انبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى ، بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.



ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.