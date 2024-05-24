نوع من عدم الأدب.. رابطة النقاد ترد على تصريحات الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - رد المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، على تصريحات محمد الشناوي، حارس الأهلي، والتي اتهم خلالها الصحفيين بإثارة المشكلات داخل النادي الأحمر.

ورفضت الرابطة في بيان رسمي التصريحات التي أدلى بها حارس الأهلي، في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي بإياب نهائي دوري أبطال إفريقي.

وجاء بيان الرابطة كالتالي: "يعلن المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين رفضه القاطع للتصريح الذي أدلى به محمد الشناوي حارس النادي الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة بمناسبة نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "فوجئ المكتب التنفيذي بحارس النادي الأهلي ردًا على أحد الأسئلة في المؤتمر الصحفي اليوم متضمنا كلاما به إساءة بالغة لجموع الصحفيين المصريين والصحافة المصرية بادعائه أنها تخلق دائمًا المشاكل، وهو ما يراه المكتب التنفيذي تجاوزا غير مقبول وفيه نوع من عدم الأدب الذى يتطلب التعامل معه بحزم".

وواصل: "وقام المكتب التنفيذي بإبلاغ النادي الأهلي رفضنا القاطع لتجاوز أحد لاعبيه مع واقع تقديرنا الكامل للمؤسسة الرياضية بعيدا عن تصرفات شخص بداخلها".

ويطالب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد إدارة النادي الأهلي بتصحيح الخطأ الفادح الذي وقع فيه لاعبه محمد الشناوي وتعديل تصريحه فورا والاعتذار عما بدر منه، والتأكيد على احترام الصحافة المصرية وما تقوم به من دور عظيم، مع تأكيدنا الكامل بدعم النادي في مباراته بنهائي دوري الأبطال الإفريقي".