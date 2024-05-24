الامارات | صدمة في مانشستر يونايتد قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير ومواقع إخبارية أن نادي مانشستر يونايتد، اتخذ قرارا هاما بعيدا عن نتيجة مباراة الغد مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي"، وذلك بعدما أنهى مانشستر يونايتد مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، 2023/24، في المركز الثامن، وهو أدنى مركز للنادي منذ عام 1990.

وذكرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية، أن مسؤولي مانشستر يونايتد استقروا على إقالة مدرب الفريق تين هاج، من منصبه، بغض النظر عن نتيجة مانشستر سيتي.

ويلتقي مانشستر يونايتد، مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي" في أخر مباريات الكرة الإنجليزية هذا الموسم، وانتشرت التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد، بعد موسم سيء للغاية.

وقررا مالكي مانشستر يونايتد، الاستغناء عن المدرب الهولندي حتى لو نجح في قيادة الفريق إلى الفوز في مباراة السبت أمام مانشستر سيتي.

وذكرت الصحيفة أن هناك 5 مرشحين لخلافة المدرب تين هاج، وهم توماس توخيل وماوريسيو بوتشيتينو وكيران ماكينا وتوماس فرانك وجراهام بوتر.