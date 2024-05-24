انبي وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.. تقدم الاخير بهدفين في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت احداث الشوط الاول بين انبي وسيراميكا كليوباترا بتقدم الاخير بهدفين دون رد، باستاد بتروسبورت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

احرز هدفي سيراميكا اللاعب جون أيبوكا في الدقيقتين 5 ،و الـ 47 من أحداث الشوط الأول من المباراة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - خالد صبحي -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - محمد توني - أحمد القرموطي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.



تشكيل إنبي ..

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - سيف الخشاب.

خط الوسط: مصطفى شكشك - أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار.

خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا .

ويحتل إنبي المركز الـ8 في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يأتي سيراميكا في المركز الـ5 برصيد 34 نقطة.



