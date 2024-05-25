شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوز فقط" شعار إيهاب جلال أمام البنك الأهلى فى الدورى.. 4 انتصارات × 4 لقاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، تحديا جديدا أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

إيهاب جلال أمام البنك الأهلى

ويعد فريق البنك الأهلى المنافس المفضل لإيهاب جلال، حيث سبق أن واجه مدرب المنتخب الوطنى الأسبق فريق البنك الأهلى فى 4 مباريات قبل لقاء الأحد المقبل، نجح خلالها فى الفوز بجميع المباريات مرتين مع الإسماعيلى ومرة مع بيراميدز ومرة مع مصر المقاصة، سجلت أندية إيهاب جلال 6 أهداف واستقبلت هدفا وحيدا.

واستعان إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، بفريق سيراميكا لاستكشاف نقاط القوة والضعف فى فريق البنك الأهلى، قبل المواجهة المقرر لها الاحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دورى nile.

وحذر إيهاب جلال اللاعبين من انتفاضة البنك الأهلى بعد الخسارة من سيراميكا، خاصة أن الخصم من الفرق التى تصارع على الهبوط والخسارة أمامهم ستدخل الفريق مرة أخرى فى هذا الصراع.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 26 نقطة، جمعها من 24 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر 10 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 23 هدفا واستقبلت شباكه بـ28 هدفا.