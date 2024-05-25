شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم اختبارات قطاع الناشئين فى فرع مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النادى الاهلى اليوم السبت اختبارات الناشئين لكرة القدم لموسم 2024 – 2025 في مقر النادي بمدينة نصر على ملاعب أكاديمية الأهلي.



ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019.

ويتم بيع الاستمارات على بوابات النادي الاهلى المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى السادسة مساءً منذ الاثنين الماضى.