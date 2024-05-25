الامارات | يوم تاريخي لعشاق كرة القدم.. لا تغادر منزلك السبت

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تاريخي لعشاق كرة القدم.. لا تغادر منزلك السبت والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش عشاق كرة القدم يوماً تاريخياً السبت بإقامة مجموعة من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات حول العالم.
وتقام 6 مباريات نهائية في واقعة غير مسبوقة، حيث أن عشاق "الساحرة المستديرة" أمامهم يوماً استثنائياً، ومن الأفضل ألا يغادروا منازلهم في هذا اليوم.
وفي ما يلي مواعيد المباريات النهائية بتوقيت الإمارات:
دوري أبطال آسيا
20:00العين-- : --يوكوهاما مارينوس
دوري أبطال إفريقيا
21:00الأهلي-- : -- الترجي
كأس الاتحاد الإنجليزي
18:00مانشستر سيتي-- : -- مانشستر يونايتد
كأس ألمانيا
22:00كايزرسلاوترن-- : --باير ليفركوزن
كأس فرنسا
23:00ليون-- : --باريس سان جيرمان
كأس أسكتلندا
18:00سيلتك-- : --جلاسكو رينجرز
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news