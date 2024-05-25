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الامارات | يوم تاريخي لعشاق كرة القدم.. لا تغادر منزلك السبت

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تاريخي لعشاق كرة القدم.. لا تغادر منزلك السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش عشاق كرة القدم يوماً تاريخياً السبت بإقامة مجموعة من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات حول العالم.

وتقام 6 مباريات نهائية في واقعة غير مسبوقة، حيث أن عشاق "الساحرة المستديرة" أمامهم يوماً استثنائياً، ومن الأفضل ألا يغادروا منازلهم في هذا اليوم.

وفي ما يلي مواعيد المباريات النهائية بتوقيت الإمارات:

دوري أبطال آسيا

20:00العين-- : --يوكوهاما مارينوس

دوري أبطال إفريقيا

21:00الأهلي-- : -- الترجي

كأس الاتحاد الإنجليزي

18:00مانشستر سيتي-- : -- مانشستر يونايتد

كأس ألمانيا

22:00كايزرسلاوترن-- : --باير ليفركوزن

كأس فرنسا

23:00ليون-- : --باريس سان جيرمان

كأس أسكتلندا

18:00سيلتك-- : --جلاسكو رينجرز

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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