الامارات | يوم تاريخي لعشاق كرة القدم.. لا تغادر منزلك السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش عشاق كرة القدم يوماً تاريخياً السبت بإقامة مجموعة من المباريات الحاسمة في مختلف البطولات حول العالم.

وتقام 6 مباريات نهائية في واقعة غير مسبوقة، حيث أن عشاق "الساحرة المستديرة" أمامهم يوماً استثنائياً، ومن الأفضل ألا يغادروا منازلهم في هذا اليوم.

وفي ما يلي مواعيد المباريات النهائية بتوقيت الإمارات:

دوري أبطال آسيا

20:00العين-- : --يوكوهاما مارينوس

دوري أبطال إفريقيا

21:00الأهلي-- : -- الترجي

كأس الاتحاد الإنجليزي

18:00مانشستر سيتي-- : -- مانشستر يونايتد

كأس ألمانيا

22:00كايزرسلاوترن-- : --باير ليفركوزن

كأس فرنسا

23:00ليون-- : --باريس سان جيرمان

كأس أسكتلندا

18:00سيلتك-- : --جلاسكو رينجرز