"مربوحة وجيبوها يا أبطال".. ماذا قالت الصحف التونسية قبل مباراة الأهلي والترجي؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الترجي التونسي ضيفا على الأهلي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب رادس بالتعادل السلبي.

وعلقت الصحف التونسية على المباراة التي يتبقى عليها بضع ساعات، وكتب عدد اليوم في صحفية "الشروق": "الترجي يطارد اللقب، جيبوها يا أبطال"، ونشرت الصحيفة صورة للاعبي الترجي وكأس أفريقيا، وكتبت: "إن شاء الله مربوحة".

وأكدت صحيفة "الصباح" التونسية، جاهزية محمد أمين بن حميدة لاعب الترجي لمباراة الأهلي، وقدرة الترجي على الفوز بسبب الخبرة والإمكانيات، حسبما ذكرت، كذلك العودة من أرض "الفراعنة" باللقب الخامس.

وذكر موقع "الصحافة اليوم" التونسي، أن هناك تتويج جديد يطرق أبواب الترجي، ونشر كافة الأخبار المتعلقة بنهائي دوري أبطال أفريقيا، منها جاهزية محمد عبدالمنعم ومحمد هاني لاعبا الأهلي.

وتناولت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أزمة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ورابطة النقاد الرياضيين المصرية، وكتبت: "الشناوي في ورطة".

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