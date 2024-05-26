شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سراج الدين: كرة أفشة وقعت قلوبنا وهناك أخبار سعيدة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جماهير الفريق بعد التتويج، ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخ النادي.

وتوّج فريق الكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سراج، في تصريحات تليفزيونية: "كنا نعيش أوقات صعبة منذ بداية البطولة ومنذ اليوم الأول، هدفنا الحفاظ على اللقب، ولم يحدث أن يتدخل أي فرد في منظومة الجهاز الفني، والجميع داخل النادي يسير وفق منظومة محددة وكل فرد يعرف دوره، بما فيهم محمود الخطيب رئيس النادي، والجميع يشتغل كتلة واحدة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: "كان لي الشرف بالتواجد في المجلس السابق والحالي، والست سنوات الأخيرة من أفضل الفترات بالأرقام والبطولات".

وتابع: "كرة أفشة في العارضة وقعت قلوبنا ووترتنا، ورغم أننا فريق كبير وقوي ولكن في مثل هذه البطولات والنهائيات لا تأمن لأي كرة مرتدة عليك، ولكن كان لدينا ثقة في كل اللاعبين".

واختتم: "هناك أخبار سعيدة للجماهير بالفترة المقبلة على مستوى الإنشاءات والجانب الرياضي، وهدفنا العمل دائمًا إسعاد الجماهير".

سجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة .

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

فيما خاض الترجي المباراة بتشكيل مكوّن من: أمان الله مميش في حراسة المرمى، محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – محمد أمين بن حميدة في الدفاع، حسام تقا – روجي أهولو – غيلان الشعلالي في الوسط، حسام غشا – يان ساس – رودريجو رودريجيز في الهجوم.