شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك قبل السفر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء مودرن فيوتشر الأخير في الدوري تقسيمة فنية في ختام مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة قوية في منتصف الملعب استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وفضل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين الذين شاركوا في لقاء مودرن فيوتشر الأخير بصورة أساسية راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

واكتفى المدير الفني بمشاركة هذه المجموعة في الفقرة البدنية دون المشاركة في التقسيمة خوفاً من تعرضهم للإرهاق قبل مباراة الاتحاد السكندري المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.