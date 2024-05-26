قرار مفاجئ من مدرب ليفربول مع صلاح

كشفت تقارير بريطانية اليوم عن قرار مفاجئ من الهولندي آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي مع محمد صلاح.

وحسب الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي فإن آرني سلوت يعتمد بشكل كبير على التحركات السريعة والكثيرة للأجنحة في طرقة لعبه، وهو ما يجعله قد يضطر للدفع بمحمد صلاح في وسط الملعب، خاصة مع كبره في السن”.

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وأضافت: “سلوت سيميل للاعتماد على الكولومبي لويس دياز في مركز الجناج الأيمن، على أن يدفع بصلاح في وسط الملعب، كما أنه سيعتمد بنسبة كبيرة على أرنولد في وسط الملعب، فيما سيدفع ببرادلي في مركز الظهير الأيمن”.

وكان الألماني يورجن كلوب قد رحل عن فريق ليفربول، وذلك بعد أن أنهى الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، لرغبة المدرب الألماني في الحصول على بعض الراحة.

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع منتخب مصر في مبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مبارتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم.