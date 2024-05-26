نجم الزمالك السابق: جوميز المسؤول عن عودة الأبيض للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض عليه دور كبير، وهو المسؤول عن تصحيح المسار والعودة للمنافسة على بطولة الدوري.

وكان فريق الزمالك، تعادل في المباراة الماضية مع مودرن فيوتشر، بهدف لكل فريق، في الجولة الـ24 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الـ13 في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 25 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 وخسر في 5.

وقال أحمد جعفر في تصريحات على قناة الزمالك: "لاعبي الفريق تأثروا بالفوز بالكونفدرالية خلال مباراة فيوتشر وأيضا العامل البدني كان له دور كبير في الظهور بهذا الشكل".

أضاف: "يجب أن نعذر الجميع داخل الفريق، على نتيجة المباراة الماضية، والجهاز الفني عليه دور كبير في تحفيز اللاعبين بداية من مباراة الاتحاد السكندري من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري".

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