"ايه النادي والجمهور الغريب ده".. تعليق مثير من أفشة بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تتويج فريقه بلقب دوري أبطال للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي.

ونجح الأهلي في الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2023-2024، بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "مفيش كلام أقوله أكثر من الحمدلله، كرم ربنا ملوش حد، 4 بطولات أفريقيا مع الأهلي، كنت فرحان بأول بطولة وبعد الرابعة لسه بقول في تاني".

وأضاف: "ايه النادي والجمهور الغريب ده، كل ما كنت أتمناه وأفكر فيه، هو إن الناس دي تروح مبسوطة".

وتابع: "ايه عظمة الجمهور ده، ناس جايه من الصبح في الحر والشمس وأطفال وكبار من كل المحافظات، ومتواجدين أمام الاستاد لدعم الفريق".

وواصل:"جمهور الأهلي يمنح اللاعبين طاقة ماتتوصفش، واللاعب يشعر كأنه طاير في السماء، خلال التواجد في ملعب مقفول من الجماهير ".

واختتم أفشة تصريحاته: "الأهلي نعمة كبيرة جداً وهو التاريخ والمستقبل، شكراً يا أهلي على السعادة والفرحة، مبروك يا رجالة، والله يسامحك يا عرضة".

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