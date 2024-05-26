الأهلي السعودي يواجه الفيحاء مفتقتدًا خدمات ثنائي الفريق في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، نظيره الفيحاء مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات لطولة دوري روشن السعودي للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

ويفقتقد أهلي جدة خدمات الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان ماكسيمان أمام الفيحاء، وفا لما تم تداوله الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم.

ويعاني محرز من كدمةٍ، أبعدته عن المشاركة خلال مواجهة الرائد الماضية، فيما أصيب ماكسيمان بتمزُّقٍ في العضلة الخلفية، منعه من اللعب في الجولتين الأخيرتين.

ويتواجد الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الثامن برصيد 44 نقطة بترتيب جدول مسابقة دوري روشن للمحترفين.