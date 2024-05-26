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تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الفريق الاول لكرة القدم بنادي أمام نظيره إشبيلية مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الاسباني 

 

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

 

في خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جواو كانسيلو.

 

في خط الوسط: فيرمين لوبيز، أندرياس كريستنسن، بيدري.

 

في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

 

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة برصيد 82 نقطة، فيما يقع إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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