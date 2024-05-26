تقارير تكشف بديل محمد صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن بديل محمد صلاح في نادي ليفربول، خاصة بعد رحيل الألماني يورجن كلوب المدير الفني الأسبق للريدز، وغموض موقف النجم المصري.

وحسب شبكة “فوتبول إنسايدر” فإن نادي ليفربول أبدى اهتمامه لضم يوهان باكايوكو جناج فريق أيندهوفن الهولندي خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

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وأضافت الشبكة الإنجليزية: “نادي ليفربول يترقب موقف باكايوكو مع فريق أيندهوفن تحسبًا لضمه لتدعيم هجوم الريدز خاصة في ظل العروض الكثيرة التي يمتلكها النجم المصري.

وسينتهي تعاقد محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي في عام 2025، حيث يوجد الكثير من الشائعات حول مصيره مع الريدز بنهاية الموسم.

وشارك باكايوكو في 48 مباراة مع أيندهوفن بمختلف المسابقات الموسم الجاري، حيث أحرز 14 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

ومن المتوقع أن ينضم باكايوكو لقائمة منتخب بلجيكا التي تستعد لخوض أمم أوروبا الشهر المقبل، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع فريقه حاليًا.