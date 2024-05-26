ريال مدريد يحدد موعد تقديم مبابي لاعبًا للفريق

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مديد الإسباني، قرر تحديد موعد الإعلان عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان مبابي قد نشر فيديو عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه رحيله عن فريقه باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي رسميًا مع باريس سان جيرمان بنهاية شهر يونيو المقبل.

وتشير جميع التقارير أن كيليان مبابي قد انهى جميع الاتفاقات مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لـ صحيفة “ريليفو” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قد حدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي.

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وتابعت أن الإعلان عن صفقة كيليان مبابي سيكون عقب نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يخوضه ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني يوم 1 يونيو القادم.

ولكن لن يتمكن ريال مدريد تقديم مبابي بقميص الفريق قبل نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الذي ىينتهي في يونيو.

وأردفت الصحيفة فلذلك فسيتم تأجيل الإعلان عن الصفقة بعد بطولة يورو 2024 والتي تنتهي يوم 14 يوليو.

واختتمت أن سيكون هناك حفل كبير لتقديم مبابي لاعبًا لـ ريال مدريد، وأن الظهور الأول للنجم الفرنسي مبابي سبكون في نهائي السوبر الأوروبي إذا توج الملكي بدوري أبطال أوروبا.