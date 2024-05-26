عودة محمد صلاح.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمبارتي بوركينا وغينيا 

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة منتخب مصر لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.