الامارات | 10 بطاقات حمراء أسهمت في حرمان كلباء من 19 نقطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سقط فريق كلباء في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بني ياس، يوم السبت الماضي، في الجولة الـ25 لدوري أدنوك للمحترفين. وأسهمت هذه النتيجة بإبقاء الفريقين مهددين بالهبوط، وإن بدرجة أقل من فريقي خورفكان و«الصقور».

وكان لافتاً بالنسبة لكلباء الذي تراجعت نتائجه بشكل كبير في الجولات الماضية، أنه أكثر الفرق التي تلقت بطاقات حمراء في الموسم الحالي، بواقع 10 بطاقات في ثماني مباريات، أسهمت بشكل كبير في حرمانه من 19 نقطة. ويأتي بعده خورفكان بسبع بطاقات. وفي المباريات الثماني التي شهدت حالات طرد للاعبي كلباء، خسر خمس مرات، وتعادل مرتين، وفاز مرة واحدة كانت على العين (1-0). وكان من الممكن لربع هذه النقاط أن تضمن البقاء رسمياً ومبكراً لكلباء.

وفي المباريات الثلاث الأخيرة، تلقى كلباء ثلاث بطاقات حمراء، بواقع بطاقة في كل مباراة، خلال لقاءات بني ياس والوصل والعين. ويحتل كلباء المركز الـ10، بـ25 نقطة، وعليه الفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة أمام خورفكان، لكي يضمن البقاء رسمياً، بغض النظر عن نتائج الآخرين.

وجاءت البطاقات الحمراء للاعبي كلباء، بواقع بطاقتين لكل من دانييل بيسا وفيليب كيش، ثم بطاقة واحدة لكل من سلطان عادل، وعبدالعزيز حمد، وسالم راشد، ومحمد سبيل، ومهدي قايدي وجيرمانو.

وقال المحاضر الدولي المدرب السابق عمر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن الضغط النفسي بسبب وضع الفريق في ترتيب الدوري، يسهم في حصول اللاعبين على البطاقات الحمراء»، وأضاف: «الأمر أيضاً له علاقة ببعض القرارات التحكيمية التقديرية، بجانب أن الجهازين الإداري والفني عليهما مسؤولية توجيه اللاعبين، وتقليل الضغط النفسي، كما أن اللعب الخشن والاحتكاك يُعدُّ عاملاً آخر يقود إلى الطرد. وفي حالة كلباء، فإن عدداً كبيراً من البطاقات كان بسبب الاندفاع من بعض اللاعبين لإبعاد الكرة عن منطقة الخطر بجانب التهور الزائد».