أول فريق يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا ومكادي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

وتأهل سيراميكا لدور الـ16 لكأس مصر على حساب مكادي بعد الفوز بهدف نظيف.

ليصبح سيراميكا أول فريق يتأهل لهذا الدور، وفي انتظار لعب بقية اللقاءات.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الإثنين، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وكان مقرر أن يواجه الأهلي نظيره الألومنيوم يوم 29 مايو الجاري، بينما كان مقرر أن يواجه الزمالك نظيره بروكسي يوم 30 من نفس الشهر.

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